Наші пілоти дуже швидко освоїли Mirage, - Ігнат

Про це в ефірі Еспресо заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Про те, як себе показали, ми вже неодноразово розповідали, що на пару з F-16, Mirage - доволі хороший літак-перехоплювач, який непогано працює в небі і по ракетах, і по "шахедах". Показували навіть фоторепортаж від пілота, теж пішли на такі поступки для французької сторони, для суспільства, щоб показати, як Miragе збив крилату ракету. Це було там десь півроку тому", - сказав він.

За його словами, це вони і продовжують робити і зараз.

"Наші пілоти швидко, дуже швидко освоїли Mirage, так само як пілоти F-16. І щоночі, фактично, коли йде масована атака з російськими крилатими ракетами і "шахедами" в тій чи іншій зоні за рішенням військового керівництва, де беруть участь саме винищувачі західного зразка Mirage та F-16. Вони не є надто новими, це такі старші модифікації. Але що ми могли отримати ми його максимально ефективно застосовуємо, коли дозволяють і погодні умови, і обстановка", - підсумував Ігнат.