Нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Про це йдеться у його зверненні.
Володимир Зеленський порівняв дії нацистів із нинішніми діями російських окупантів.
"Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин. Доводячи з кожним новим злочином – нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России", - заявив Зеленський.
Він розповів, що у селі Ягідне на Чернігівщині росіяни зігнали в підвал й тримали майже місяць усіх жителів населеного пункту: "Усіх. 350 людей. Всіх дітей цього села. 80 дівчаток і хлопчиків, наймолодшому з яких – півтора місяця".
Росіяни, за словами Зеленського, тримали місцевих жителів без світла, їжі, води, ліків, повітря, у приміщенні, де було менше як метр на одну людину. Вони спали сидячи й виходили на вулицю лише раз. Люди їли лише по 200 грамів юшки на день. Натомість чоловіків на морозі роздягали догола, аби знайти українські татуювання. Там у підвалі померли 10 заручників, ще 17 людей вбили.
"Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів скоюються під російським прапором. Відмінність формальна. Новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового орла", - додав президент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.2 Купівля 39.2Продаж 39.71
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе