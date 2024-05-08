Нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России", - Зеленський

Про це йдеться у його зверненні.

Володимир Зеленський порівняв дії нацистів із нинішніми діями російських окупантів.

"Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин. Доводячи з кожним новим злочином – нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России", - заявив Зеленський.

Він розповів, що у селі Ягідне на Чернігівщині росіяни зігнали в підвал й тримали майже місяць усіх жителів населеного пункту: "Усіх. 350 людей. Всіх дітей цього села. 80 дівчаток і хлопчиків, наймолодшому з яких – півтора місяця".

Росіяни, за словами Зеленського, тримали місцевих жителів без світла, їжі, води, ліків, повітря, у приміщенні, де було менше як метр на одну людину. Вони спали сидячи й виходили на вулицю лише раз. Люди їли лише по 200 грамів юшки на день. Натомість чоловіків на морозі роздягали догола, аби знайти українські татуювання. Там у підвалі померли 10 заручників, ще 17 людей вбили.

"Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів скоюються під російським прапором. Відмінність формальна. Новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового орла", - додав президент.