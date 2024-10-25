"Не вірю, що місцеві керівники СБУ, поліції, БЕБ не знали": нардеп Осадчук про корупцію в МСЕК на Хмельниччині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Не вірю, що місцевий керівник СБУ, начальник поліції, керівник БЕБ, якщо він там є, не знали про те, що на рівні МСЕК, ВЛК чи ТЦК якісь діячі гребуть гроші в прямому сенсі лопатою. Думаю, ситуація з Хмельницьким пояснюється тим, що там вони вже пішли в рознос, адже 60% прокурорів, а ми ще не знаємо, що там з іншими правоохоронцями й посадовцями по області. Зараз ця інформація збирається", - зауважив Осадчук.

За словами народного депутата, відповідальність за боротьбу з корупцією лежить на вищому керівництві всіх структур України.

"І коли Малюк каже, що ми всіх перевіряємо, він має і своїх хлопців так само перевіряти на місцях, перевіряти їх на детекторі брехні чи якимось іншим чином. В цій країні немає кому СБУ перевіряти. Але якщо ми не наведемо порядок на найвищому рівні управління, яке відповідає за якість роботи своїх підлеглих по всій Україні, то ми просто програємо війну, - наголосив Осадчук.

Що відомо про скандал з Хмельницькою МСЕК

4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, можуть бути причетними інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

Пізніше стало відомо, що в арештованої керівниці Хмельницької МСЕК знайшли 21,5 млн грн у польському банку.

16 жовтня головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов оприлюднив список з 50 працівників Хмельницької прокуратури, які мають оформлену інвалідність.













