Немає ні готовності РФ діяти рішуче, ні в НАТО - на гостру реакцію, - політолог Розумний

Таку думку висловив доктор політичних наук Максим Розумний в етері Еспресо.

"Треба справді цю градацію ескалації, її тримати в полі зору, тому що це різні речі. Пуск ракети чи скидання бомби з якогось літака, яке можуть списати росіяни, що воно випадково сталося там чи ще щось таке. Це один рівень і тут очевидно, що навряд чи буде якась реакція. Якщо йдеться, наприклад, про заворушення в Нарві. І зелені чоловічки з нерозпізнаними знаками з'являються на території НАТО. Це вже набагато більший рівень ескалації. А є ще більший, так би мовити, рівень ескалації - це, те, що багато військових аналітиків розглядають, пробивання Сувалського коридору до Калінінградської області", - сказав політолог.

Він додав, що всі ці щаблі мають різну ймовірність гострої реакції, рішучої реакції.

"Як на мене, то сьогодні, і як рішучості немає Росії подібним чином діяти, принаймні до завершення активних військових дій в Україні. Я думаю, що не варто цього очікувати, бо воювати на два фронти, мабуть, Росія не готова. Так і з боку НАТО, я не думаю, що навіть в разі прорубування цього коридору буде настільки гостра реакція, щоб там бомбили Москву, бункери і все інше, а все інше навряд чи зупинить, росіян", - зазначив Розумний.

Він вважає, що є патова ситуація, в якій росіяни шантажують.

"На мою думку, вони шантажують для того, щоб добитися іншого результату. Я думаю, що цей результат - зміна поведінки Європи. Тобто все це спрямовано на те, щоб Європа припинила підтримувати Україну, пішла на поступки певні геополітичні і очевидно відновила економічні зв'язки, зняла санкції і так далі. Я думаю, що це кінцева мета цієї гри", - підсумував політолог.