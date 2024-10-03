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Нічна атака РФ: сили ППО знищили 78 зі 105 безпілотників

Катерина Єсікова
3 жовтня, 2024 четвер
08:34
Війна з Росією ППО

У ніч проти 3 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України щонайменше 105 безпілотників. Сили ППО знищили 78 ударних БПЛА

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Про це повідомляють Повітряні сили.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 105 ворожих безпілотників противника.

У результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БПЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Зазначається, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. 

  • Ввечері середи, 2 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Також росіяни атакували КАБами Харків.

Теги:
ППО
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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