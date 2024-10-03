Нічна атака РФ: сили ППО знищили 78 зі 105 безпілотників
У ніч проти 3 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України щонайменше 105 безпілотників. Сили ППО знищили 78 ударних БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 105 ворожих безпілотників противника.
У результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БПЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.
Зазначається, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.
-
Ввечері середи, 2 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Також росіяни атакували КАБами Харків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.47Продаж 46.18
- Актуальне
- Важливе