Окупанти мають можливість вийти до КП "Водоканал" у Вугледарі й далі просуватися вглиб міста, - військовий експерт Коваленко
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що окупанти просунулись біля Вугледара й мають можливість розвивати наступ углиб міста
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація біля Вугледара кожної хвилини загострюється й стає напруженою. Російські окупанти зараз мають можливість вийти до КП "Водоканал" біля Вугледара. Це по трасі 05-32 з вулиці Травневої, Дачної та Садової. Зокрема, в районі котеджних селищ біля шахт.
КП "Водоканал" фактично є вхідними воротами у Вугледар. З цієї локації російські окупанти матимуть змогу просуватися глибше в саме місто. Втім, проблематика навіть не в цьому. Проблема полягає в тому, що росіяни поступово охоплюють Вугледар не тільки з південної частини, де вони вже мали можливість форсувати річку Кашлагач, а й зі східної та північної частини міста", - розповів Коваленко.
За словами експерта, окупанти намагаються оточити місто Вугледар з усіх напрямків.
"Зараз окупанти намагаються через Пречистівку з напрямком на Новоукраїнку закрити ще й західний шлях на Вугледар. В такому випадку наші війська у Вугледарі зможуть отримувати постачання виключно з Богоявленки. Однак і тут є проблема. Після захоплення Водяного і просування в районі шахти імені Сургая, російські окупанти мають можливість розвивати наступ в напрямку Богоявленки. Або якщо буде перерізаний шлях від Богоявленки на Вугледар, або захоплене село Богоявленка, то місто Вугледар дійсно може опинитись в оточенні", - додав він.
- 24 вересня у DeepState повідомили, що російська окупаційна армія намагається зрівняти з землею Вугледар на Донеччині. Ситуація навколо міста "критична та продовжує ускладнюватися"
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