Окупанти несуть дуже великі втрати, намагаючись просунутися в бік Покровська — начальник бойової підготовки 25 ОПДБр

Про це в Сергій Чучула заявив у ефірі Громадського радіо.

Він також зазначив, що на Покровському напрямку активність росіян сильно зросла.

"Противник несе дуже великі втрати, намагаючись просунутися в бік Покровська. Втрачає дуже багато особового складу. Бо наш особовий склад, який перебуває на обороні Покровська, готовий до будь-якого наступу і відбиття будь-яких штурмових дій".

Військовий додав, що "не можна виокремити якісь населені пункти, які перебувають під найбільшим ураженням противника", але вони "завжди прив’язуються до якихось населених пунктів", бо їхнє захоплення вони висвітлюють, як знакову подію:

"Для того, щоб висвітлити будь-якому маленьку свою «перемогу» для своїх громадян. Відповідно, противник завжди тисне на будь-які населені пункти, навіть якщо від нього залишилася тільки назва. Вони не щадять жоден населений пункт, все максимально знищується і стирається під нуль, щоб знищити наші підрозділи, які обороняються на даному напрямку. І просто просунутись і зайняти руїни. І висвітлити в ЗМІ, що «населений пункт зайнятий. Тим не менш, під постійним натиском залишаються населені пункти Лисівка, Сухий Яр, Котлине, Піщане, напрямок Звірове".