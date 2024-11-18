Окупанти оголосили про плани відновити знищений понад 10 років тому аеропорт у Луганську, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"За понад 10 років, що минули від знищення російськими військами аеропорту в Луганську, окупанти згадали про його можливе відновлення", - йдеться у повідомленні.

За словами окупантів, цей процес може розпочатися у 2028 році, тобто за 14 років від дати зруйнування. Проте, як повідомили у так званому міністерстві інфраструктури і транспорту "Лнр", це поки що лише попередній план.

"До 2014 року Луганщина мала діючий міжнародний аеропорт і розгалужену систему залізничного сполучення. Із приходом Росії роками не має нічого – лише полігон", - наголосив голова Луганської ОВА.Нагадаємо,