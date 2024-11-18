Окупанти оголосили про плани відновити знищений понад 10 років тому аеропорт у Луганську, - ОВА
У тимчасово окупованому Луганську російські загарбники вирішили почати відновлювати аеропорт, який вони самі знищили понад 10 років тому
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"За понад 10 років, що минули від знищення російськими військами аеропорту в Луганську, окупанти згадали про його можливе відновлення", - йдеться у повідомленні.
За словами окупантів, цей процес може розпочатися у 2028 році, тобто за 14 років від дати зруйнування. Проте, як повідомили у так званому міністерстві інфраструктури і транспорту "Лнр", це поки що лише попередній план.
"До 2014 року Луганщина мала діючий міжнародний аеропорт і розгалужену систему залізничного сполучення. Із приходом Росії роками не має нічого – лише полігон", - наголосив голова Луганської ОВА.Нагадаємо,
- Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня 2014 року українські захисники вийшли з руїн аеропорту після 146 днів його оборони.
- Перед вторгненням росіян у район Іловайська у 2014 році військові держави-агресора обстрілювали українські позиції в Луганському аеропорту ракетами Точка-У з території Росії.
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