Про це сказав посол Курт Волкер, Спеціальний представник Уряду США з переговорів у справах України у 2017-19 роках, під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Так Волкер прокоментував скандальну заяву Папи Римського.

"Він говорив про мирне майбутнє, але Росія кричуще порушила всі правила справедливої війни, і католицька церква має чітко заявити і вимагати, аби Росія припинила цю загарбницьку війну", - наголосив посол.

Курт Волкер також зазначив, що ймовірні перемовини з Росією можна було б використати як засіб промоції ідеї, що Москва порушує фундаментальні міжнародні домовленості.

"Росія порушила міжнародні правила і норми, правила ведення війни. Можна вибудувати таку загальносвітову думку", - вважає він.

"Світ має чітко розуміти, що Україна хоче миру, Україна є жертвою агресії, Росія є агресором, і що Україна не має жодних планів захоплювати російську територію. Чіткість дуже важлива”, - наголосив американський дипломат.

16-й щорічний Київський безпековий форум,проходить 21-22 березня. Він організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".