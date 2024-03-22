Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни, - Курт Волкер на КБФ
Католицька церква має вимагати, аби Росія припинила загарбницьку війну, а не закликати Україну підняти білий прапор
Про це сказав посол Курт Волкер, Спеціальний представник Уряду США з переговорів у справах України у 2017-19 роках, під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
Так Волкер прокоментував скандальну заяву Папи Римського.
"Він говорив про мирне майбутнє, але Росія кричуще порушила всі правила справедливої війни, і католицька церква має чітко заявити і вимагати, аби Росія припинила цю загарбницьку війну", - наголосив посол.
Курт Волкер також зазначив, що ймовірні перемовини з Росією можна було б використати як засіб промоції ідеї, що Москва порушує фундаментальні міжнародні домовленості.
"Росія порушила міжнародні правила і норми, правила ведення війни. Можна вибудувати таку загальносвітову думку", - вважає він.
"Світ має чітко розуміти, що Україна хоче миру, Україна є жертвою агресії, Росія є агресором, і що Україна не має жодних планів захоплювати російську територію. Чіткість дуже важлива”, - наголосив американський дипломат.
16-й щорічний Київський безпековий форум,проходить 21-22 березня. Він організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: "Україна каже світу: переможемо разом!".
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