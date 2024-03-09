Партизани розсекретили деталі роботи мобільних крематоріїв у Сімферополі

Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

За інформацією партизан, у Сімферополі все частіше можна побачити машини, що перевозять загиблих російських окупантів, із табличками "Груз-200".

Окрім цього, агенти зафіксували переміщення пересувних крематоріїв на вул. 60 років Жовтня, а також на проспекті Вернадського.

"Втрати російської армії вже тривалий час досягають пікових значень. Основною причиною є знамениті м'ясні штурми. Вже давно очевидно, що владі та командуванню абсолютно начхати на кількість жертв. Цифри вони завжди занижують. Для цього використовують різні способи та мобільні крематорії, один з основних. Немає тіла, немає справи", - пише "Атеш".

У русі спротиву закликали небайдужих кримчан, приєднуватися до співпраці, щоб разом зупинити цей злочинний режим.

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, а й Росії. Зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.