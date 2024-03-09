Партизани розсекретили деталі роботи мобільних крематоріїв у Сімферополі
Партизани "Атеш" фіксують переміщення мобільних крематоріїв у тимчасово окупованому Сімферополі
Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".
За інформацією партизан, у Сімферополі все частіше можна побачити машини, що перевозять загиблих російських окупантів, із табличками "Груз-200".
Окрім цього, агенти зафіксували переміщення пересувних крематоріїв на вул. 60 років Жовтня, а також на проспекті Вернадського.
"Втрати російської армії вже тривалий час досягають пікових значень. Основною причиною є знамениті м'ясні штурми. Вже давно очевидно, що владі та командуванню абсолютно начхати на кількість жертв. Цифри вони завжди занижують. Для цього використовують різні способи та мобільні крематорії, один з основних. Немає тіла, немає справи", - пише "Атеш".
У русі спротиву закликали небайдужих кримчан, приєднуватися до співпраці, щоб разом зупинити цей злочинний режим.
Рух "Атеш"
Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, а й Росії. Зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.
Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.
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