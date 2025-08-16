Партизани розвідали ключові бази РФ в окупованому Севастополі: що там відбувається

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Так, у районі Круглої бухти зафіксували мобільні групи окупантів із великокаліберними кулеметами, які чергують позмінно. За даними партизанів, їхнє завдання - відбиття можливих атак українських морських дронів та збиття БПЛА.

Зазначається, що підвищені заходи безпеки пов'язані з високою вразливістю так званої "вертольотки" - філії ФГУП "Авіакомплект", яка перетворилася на ключовий вузол військової логістики. На ній координуються бойові вильоти, обслуговуються екіпажі та проводиться підготовка ударних гелікоптерів.

За даними агентів руху, Графська бухта служить морським портом, який використовується для базування та ремонту військової техніки, включаючи десантні засоби. Тут зосереджено запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, Графська бухта є вузлом для перекидання особового складу та техніки, забезпечуючи оперативність окупантів у Чорноморському регіоні. Посилення охорони та активне застосування систем ППО свідчать про важливість цього об'єкта для ворога.

"Усі зібрані матеріали, координати та інформація про противника в районах Круглої та Графської бухт уже передано Силам оборони України", - наголосили в "Атеш".