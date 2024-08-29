Покровськ дуже активно готується до евакуації, щодня ходить потяг на Львівщину, - журналістка Бірюкова

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Покровськ - це не Мирноград, зараз це місто, яке готується до евакуації дуже активно готується, люди виїжджають, постійно завантажують. Давайте так згадаємо, як була евакуація з Маріуполя та Волновахи. Для людей війна стала несподіванкою, всі виїжджали, в чому могли, а Покровськ, Мирноград це роблять більш-менш планово. Тому і виїжджають, може, не так активно, як нам би хотілося, тобто потрібно звільнитися, знайти роботу, знайти житло, зібрати речі, знайти автівку. Але хотіла б звернути увагу, що у мене дуже багато друзів, які служать саме на Покровському напрямку, і вони кажуть про те, що їм немає чим захищати наші населені пункти. І тобто Новогродівка за три дні, а що буде далі. Можливо, варто більш активно казати про те, що тут потрібне посилення, про яке сказав президент ще три дні тому і скоро ворог дійде до Покровська, і це буде боляче не тільки нам, мешканцям цих міст", - сказала вона.

Наталія Бірюкова каже, що залізничне сполучення працює, та потяги з Покровська працюють лише на евакуацію населення.

"З Покровська тільки евакуаційні рейси. Кожного дня ходить поїзд до Львівщини. І якщо ти евакуюєшся, ти можеш їхати безплатно і доїхати до будь-якого населеного пункту, там вийти, раз на 8 днів ходить поїзд на Рівненщину, і там буде розселення. З вересня будуть відправляти тих, хто бажає, на Кіровоградщину безплатно з розселенням", - додала журналістка.