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Понад 1200 військових, 15 танків і 65 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще 1290 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 512 420 (+1290) осіб,
- танків ‒ 7794 (+15) од,
- бойових броньованих машин - 15 020 (+18) од,
- артилерійських систем – 13 345 (+65) од,
- РСЗВ – 1092 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 827 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 766 (+27) од,
- крилатих ракет ‒ 2268 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 228 (+69) од,
- спеціальної техніки ‒ 2211 (+12) од.
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