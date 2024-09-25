"Посиляться й намагатимуться нас протиснути": пресофіцер 26-ї артбригади про ситуацію біля Часового Яру

Про це він повідомив у етері Еспресо.

"У перспективі можна очікувати, що вони (росіяни, - ред.) все ж таки посилять угруповання на цьому напрямку (Часів Яр, - ред.) і будуть намагатися нас протиснути. При чому притиснути не тільки нас в лоб по фронту, а і намагатися все ж таки взяти в кліщі. Тому що Часів Яр для них залишається дуже пріоритетним напрямком, тому що Часів Яр все ж таки, хоч би що там було, розташований на максимальній висоті саме в цьому регіоні за 200 метрів за Часовим Яром, уже, можна сказати, в низині лежить агломерація Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ. Тобто саме з цього Донецького кряжу вигідно було б вести вогневе ураження за допомогою артилерійських систем", - сказав він.

Пресофіцер бригади також розповів, що росіянам дало б просування у місто.

"Також якби вони змогли протиснутись в Часів Яр, вони могли б отримати вихід на оперативний простір для того, щоб просуватися далі, ну і там ще також причини, які пов’язані із логістикою, ну й інші причини. Але весь наш фронт взаємопов’язаний, і якщо брати Покровський напрямок - це наш південний фланг, ми також залежимо від того, як будуть там розвиватися події для того, щоб зорієнтуватися, як потім ворог буде діяти й на нашому напрямку. Тобто воно між собою все єдине ціле, але в перспективі так, ворог буде намагатися нас просунути, тому що Часів Яр їм також заважає вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської областей, які були задекларовані саме перед початком їхньої російської СВО", - зазначив Олег Калашніков.