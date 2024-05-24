"Повинні бути росіяни, які вб'ють Путіна": російський опозиціонер Пономарьов про "Форум російської опозиції" у Львові

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Головна ідея Форуму російської опозиції була створити міст між російською політичною опозицією та добровольчими формуваннями, щоб посилити той самий спротив. Тобто мета була – спротив, посилити наші можливості щодо мобілізації, рекрутингу, фінансування, фандрейзингу на користь ЗСУ та добровольчих підрозділів, які зараз воюють на фронті", - зауважив російський опозиційний політик.

За його словами, ці підрозділи сьогодні воюють у Вовчанську, вони були першими, які зустріли там ворога, коли відбувався цей наступ. До того, як відомо, вони робили рейд по територіях Курської та Білгородської областей. Це було дуже ефективно.

"Взагалі треба розуміти, що ця війна почалась у Москві і її можна закінчити тільки в Москві. Жодного іншого шляху просто не існує. А хто це буде робити? Я вважаю, що це справа власне самих росіян, але вони мають бути і їх треба озброїти, щоб це можна було зробити. Поки буде існувати Путін, сюди летітимуть ракети. Саме тому повинні бути росіяни, які вб'ють Путіна, демонтують його режим та імперію, деколонізують Росію та дадуть волю усім поневоленим народам. Таких росіян і треба підтримувати", - резюмував Ілля Пономарьов.