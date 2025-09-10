"Принципово нічого не зміниться": майор запасу НГУ Гетьман про військову базу для "Орєшніка" в Білорусі
"Орєшнік" - це ракета середньої дальності, вона вилітає практично в космос. Місце запуску не має особливого значення
Про це в етері Еспресо розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.
Він прокоментував дані Радіо Свобода щодо будівництва нових військових баз в Білорусі, зокрема і під ракети "Орєшнік".
"Нічого не зміниться. Принципово нічого не зміниться. Якщо ми кажемо про "Орєшнік" - це ракета середньої дальності, вона вилітає практично в космос, з космосу атакує, там різниці - що з Білорусі, що за декілька сотень кілометрів в інший бік майже немає. Вона так само, якщо вона не буде знищена на старті, до початку її запуску, вона може бути знищена тільки наприкінці на території польоту, бо вона підіймається в ближній космос і там нема засобів якось знищити", - сказав Гетьман.
Експерт нагадав атаку на Дніпро - було відео, де болванки порожні, але вони все одно це ця ракета тільки була без бойової частини, наскільки ми знаємо.
"Вони так будуть вертикально згори падати і от в цей час Patriot може їх перехопити як система протиракетної оборони. Ще раз, вона буде на об'єкт падати вертикально згори. А звідки вона прилетіла в ближній космос над цим об'єктом, взагалі немає значення. От взагалі", - підсумував він.
- Журналісти Радіо Свобода повідомили, що у Білорусі будують нові військові бази – один з таких об’єктів поблизу Мінська може мати стратегічне значення для Росії у війні проти України, адже, на думку експертів, саме там можуть розмістити російські балістичні ракети "Орєшнік".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе