"Принципово нічого не зміниться": майор запасу НГУ Гетьман про військову базу для "Орєшніка" в Білорусі

Про це в етері Еспресо розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

Він прокоментував дані Радіо Свобода щодо будівництва нових військових баз в Білорусі, зокрема і під ракети "Орєшнік".

"Нічого не зміниться. Принципово нічого не зміниться. Якщо ми кажемо про "Орєшнік" - це ракета середньої дальності, вона вилітає практично в космос, з космосу атакує, там різниці - що з Білорусі, що за декілька сотень кілометрів в інший бік майже немає. Вона так само, якщо вона не буде знищена на старті, до початку її запуску, вона може бути знищена тільки наприкінці на території польоту, бо вона підіймається в ближній космос і там нема засобів якось знищити", - сказав Гетьман.

Експерт нагадав атаку на Дніпро - було відео, де болванки порожні, але вони все одно це ця ракета тільки була без бойової частини, наскільки ми знаємо.

"Вони так будуть вертикально згори падати і от в цей час Patriot може їх перехопити як система протиракетної оборони. Ще раз, вона буде на об'єкт падати вертикально згори. А звідки вона прилетіла в ближній космос над цим об'єктом, взагалі немає значення. От взагалі", - підсумував він.