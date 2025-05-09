Провокації ФСБ на 9 травня: рух "Атеш" звернувся до жителів ТОТ
ФСБ готує провокації на 9 травня проти мирних громадян на тимчасово окупованих українських територіях
Про це повідомляє рух "Атеш" у своєму зверненні до мешканців тимчасово окупованих українських територій.
"Сьогодні, 9 травня, є потенційно небезпечний день. Наші агенти повідомляють, що ФСБ готує провокації проти мирних громадян з метою дискредитації підпільного спротиву", - йдеться у повідомленні.
Партизани додають, що такі дії вже були в минулому: "Вони готові вбивати своїх заради картинки для пропаганди".
У спротиві закликають:
- Не виходьте на вулиці без нагальної потреби.
- Уникайте місць масових заходів та патрулів.
- Якщо ви бачите пересування техніки, колон, перевірки – терміново повідомляйте нам.
За вказівками ФСБ у декількох регіонах РФ готуються показові теракти під час парадів на 9 травня, щоб звинуватити Україну.
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