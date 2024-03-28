Путін використовує теракт у Москві, щоб мобілізувати суспільство проти України, - Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю CBS News.

"На себе взяла відповідальність у цих діях Ісламська держава. Навіть смішно, коли Росія спробувала спростувати те, що сказала ІД. Виглядає повною маячнею", — сказав Зеленський про винних у стрілянині.

Президент наголосив, що Росія була заздалегідь попереджена про можливі теракти. З РФ поділилися даними розвідки світу, зокрема Великої Британії і США – "війна війною, а розвідки партнерів і Росії спілкуються постійно".

"Якщо їх попереджали, чому людина, яка боїться за своє життя — Путін — ніяк не відреагувала? Чому не можна було всюди поставити охорону, чому не було жодних рейдів? Вони ж це роблять. Коли якийсь опозиціонер на кшталт Навального хоче вийти на вулицю і сказати щось проти Путіна, рейди є. Їх та їхніх родичів схоплюють, кидають в тюрми, блокують їм рахунки. Вони завжди так реагують. Чому в цьому випадку вони нічого не робили?" — розмірковував Зеленський.

На його думку, Росія не запобігла теракту, попри попередження західних розвідок, бо терористична атака — це ще один привід, щоб атакувати Україну. Путіну потрібно більше мобілізувати людей перед травнем-червнем, імовірними контрнаступальними діями.

"Він (Путін, - ред.) розуміє, що в нього мобілізація провалена. Йому потрібні постійні відповідні дії, які могли б мобілізувати його суспільство проти України. Принаймні мобілізувати дух і моральний стан, низький вже в тих солдатів, які перебувають у нас на окупованих територіях", — наголосив глава держави.

Будь-який привід Путін, за словами Зеленського, використовує як наратив, щоб максимально об'єднати своє суспільство. Адже російські солдати "не хочуть воювати, але знають, що їх вб'ють, якщо вони не воюватимуть".

"Кількість жертв і поранених у Москві Путін використає для одного — щоб не було України. Це відповідає на питання, чи хоче він закінчення війни — ні", — підсумував політик.