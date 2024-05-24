Путін звільнив командувача армії, яка дислокується у Білгородській області, - ЗМІ

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа RT і РИА-Новости.

За інформацією джерел, яка зʼявилась у ніч з 23 на 24 травня, командувача 20-ї російської армії Сухраба Ахмедова "зняли з посади", яку він обіймав з кінця 2022 року.

Військові з'єднання та частини 20-ї гвардійської армії РФ дислокуються у Воронезькій, Курській, Білгородській, Смоленській і Брянській областях.