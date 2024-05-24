Путін звільнив командувача армії, яка дислокується у Білгородській області, - ЗМІ
У четвер, 23 травня, стало відомо про звільнення командувача 20-ї російської армії Сухраба Ахмедова
Про це повідомляють російські пропагандистські медіа RT і РИА-Новости.
За інформацією джерел, яка зʼявилась у ніч з 23 на 24 травня, командувача 20-ї російської армії Сухраба Ахмедова "зняли з посади", яку він обіймав з кінця 2022 року.
Військові з'єднання та частини 20-ї гвардійської армії РФ дислокуються у Воронезькій, Курській, Білгородській, Смоленській і Брянській областях.
- Через атаку на Україну 20-та армія РФ була включена до списку санкцій усіх країн Євросоюзу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.72 Купівля 39.72Продаж 40.21
- EUR Купівля 42.93Продаж 43.7
- Актуальне
- Важливе