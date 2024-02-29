Рецидивіст з РФ, повернувшись з війни в Україні, вчинив жорстоке подвійне вбивство в рідному селі

Про це пише ВВС, з посиланням на місцеві видання.

24 лютого чоловік проломив голову ломом 34-річному чоловікові та завдав ударів сокирою 64-річній жінці — як мовиться в заяві слідчих, "на ґрунті старих образ".

Загибла Валентина Федорова була вчителькою початкових класів із 40-річним стажем. Вона була переможцем конкурсу "Кращий учитель Росії" та володарем гранту президента РФ.

Місцеве видання Sakhaday повідомило, що підозрюваного було у 2020 році засуджено до 9,5 років колонії за вбивство, проте у 2023 році він "відправився воювати, а потім повернувся до рідного села Кутана".

"Жителі села Кутана вкрай стурбовані, що вбивця, навіть якщо отримає максимальний тюремний термін 20 років, вийде на волю і швидше за все знову повернеться до рідного села", - зазначає видання

"Говорить НеМосква" дізналася, що підозрюваного звуть Віктор Саввінов. З 2010 року повний тезка Саввінова був багаторазово судимий за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, крадіжки, викрадення машин, погрози вбивством, розбій і замах на грабіж.

2020 року Вілюйський райсуд Якутії визнав його винним у вбивстві жінки, з якою вживав спиртне – він побив її та зарізав відразу чотирма ножами.

Саввінов отримав за сукупністю 11 років колонії суворого режиму. Але в ув'язненні його завербувли і він поїхав на війну в Україні.

Як повідомляє телеграм-канал ЧТД, так він вирішив помститися жінці за те, що днем раніше вона поскаржилася на нього поліції. Перед убивством, 23 лютого, Саввінов ходив по селищу і скаржився, що "його не достатньо шанують".

Видання додає, що Путін у посланні 29 лютого заявив, що герої СВО — нова еліта і вони "наповнюють його серце гордістю".