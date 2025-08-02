РФ атакує Україну ударними безпілотниками: ситуація ввечері 2 серпня
Увечері суботи, 2 серпня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники. Дрони фіксують на Донеччині, Харківщині та Сумщині
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
О 19:17 групи ударних БПЛА зафіксували на Донеччині, в районі Слов'янська та Новоселівки.
О 19:20 дрони перебували на території Харківщини й рухались повз Старий Салтів.
О 21:11 нова група БПЛА перебувала на півночі Сумщини.
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