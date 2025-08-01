РФ атакувала безпілотниками потяг із людьми й енергетичну інфраструктуру в Сумах
Російська окупаційна армія 1 серпня атакувала безпілотниками потяг у Сумах, унаслідок чого пошкоджено вікна. Пасажири не постраждали
Про це повідомили очільник Сумської ОВА Олег Григоров і пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що внаслідок атаки РФ пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків - Ужгород.
"Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком", - поінформували в УЗ.
Водночас ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини, унаслідок чого частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.
Фахівці вже працюють над відновленням.
Очільник Сумського осередку "Добробат" Олексій Клюєв в ефірі Еспресо зазначив, що, попередньо, ворог атакував безпілотниками "Алмаз".
"Сьогодні ворог завдав не одного, а декількох ударів по Сумах. Це, за попередньою інформацією, були безпілотники "Алмаз". Влучання відбувались у цивільну інфраструктуру й обʼєкти енергетики. У звʼязку з цим у місті частково було відсутнє електропостачання. Наші енергетики змогли оперативно полагодити мережі, і в місті вже є світло", - сказав він.
"Також було повідомлення про влучання ворожого безпілотника поруч із потягом Харків - Ужгород. На щастя, обійшлося без жертв і поранених", - додав Клюєв.
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