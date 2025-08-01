РФ атакувала безпілотниками потяг із людьми й енергетичну інфраструктуру в Сумах

Про це повідомили очільник Сумської ОВА Олег Григоров і пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що внаслідок атаки РФ пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків - Ужгород.

"Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком", - поінформували в УЗ.

Водночас ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури Сумщини, унаслідок чого частина споживачів у Сумському районі залишилася без електропостачання.

Фахівці вже працюють над відновленням.

Очільник Сумського осередку "Добробат" Олексій Клюєв в ефірі Еспресо зазначив, що, попередньо, ворог атакував безпілотниками "Алмаз".

"Сьогодні ворог завдав не одного, а декількох ударів по Сумах. Це, за попередньою інформацією, були безпілотники "Алмаз". Влучання відбувались у цивільну інфраструктуру й обʼєкти енергетики. У звʼязку з цим у місті частково було відсутнє електропостачання. Наші енергетики змогли оперативно полагодити мережі, і в місті вже є світло", - сказав він.

"Також було повідомлення про влучання ворожого безпілотника поруч із потягом Харків - Ужгород. На щастя, обійшлося без жертв і поранених", - додав Клюєв.