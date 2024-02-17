РФ обстрілює Україну: у небі зафіксували шахеди та ракету
Ввечері суботи, 17 лютого, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу повідомили Повітряні сили.
Близько 20:00 у східній частині Донецької області зафіксували "шахеди". Ударні БПЛА рухались у напрямку Дніпропетровщини, а саме Павлограду.
О 20:11 у ПС заявили про ракету, яка рухається у напрямку Кропивницького.
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