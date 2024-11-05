РФ окупувала Степанівку та просунулася біля 4 населених пунктів України, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що 4 листопада російський ворог окупував село Степанівка Краматорського району Донецької області.

Крім цього, росіяни просунулися біля Курахового, Богоявленки та в Кремінній Балці Донецької області. Також у армії РФ є просування біля Колесниківки у Харківській області.