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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ окупувала Степанівку та просунулася біля 4 населених пунктів України, - DeepState

РФ окупувала Степанівку та просунулася біля 4 населених пунктів України, - DeepState

Катерина Єсікова
5 листопада, 2024 вiвторок
07:39
Війна з Росією Становище навколо міста Курахове Донецької області (02.11.2024)

Російська окупаційна армія протягом минулої доби взяла під контроль село Степанівка Донецької області. Також ворог просунувся біля 4 населених пунктів України

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

Зазначається, що 4 листопада російський ворог окупував село Степанівка Краматорського району Донецької області.

Крім цього, росіяни просунулися біля Курахового, Богоявленки та в Кремінній Балці Донецької області. Також у армії РФ є просування біля Колесниківки у Харківській області.

  • Від початку 4 листопада між двома арміями на фронті зафіксували 132 бойових зіткнення. Найбільш активний ворог на Курахівському та Лиманському напрямках.
Теги:
Новини
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
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