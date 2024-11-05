РФ окупувала Степанівку та просунулася біля 4 населених пунктів України, - DeepState
Російська окупаційна армія протягом минулої доби взяла під контроль село Степанівка Донецької області. Також ворог просунувся біля 4 населених пунктів України
Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що 4 листопада російський ворог окупував село Степанівка Краматорського району Донецької області.
Крім цього, росіяни просунулися біля Курахового, Богоявленки та в Кремінній Балці Донецької області. Також у армії РФ є просування біля Колесниківки у Харківській області.
- Від початку 4 листопада між двома арміями на фронті зафіксували 132 бойових зіткнення. Найбільш активний ворог на Курахівському та Лиманському напрямках.
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