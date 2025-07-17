РФ повернула в Україну 1000 тіл загиблих

Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Росіяни стверджують, що передані тіла належать українським громадянам, зокрема військовим.

Репатріація відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Надалі тіла будуть ідентифіковані за допомогою експертиз, які проведуть правоохоронні органи та експертні установи МВС.

Координаційний штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.