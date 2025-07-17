РФ повернула в Україну 1000 тіл загиблих
17 липня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих, зокрема військовослужбовців
Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Росіяни стверджують, що передані тіла належать українським громадянам, зокрема військовим.
Репатріація відбулася завдяки злагодженій роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, омбудсменів, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.
Надалі тіла будуть ідентифіковані за допомогою експертиз, які проведуть правоохоронні органи та експертні установи МВС.
Координаційний штаб подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також військовим, які здійснюють перевезення та передачу тіл до відповідних установ.
- Перший раунд переговорів між Україною та Росією у Стамбулі відбувся 16 травня 2025 року, другий – 2 червня. За словами глави МЗС Андрія Сибіги, під час другої зустрічі в Стамбулі 2 червня РФ висунула набір старих ультиматумів у відповідь на конструктивні пропозиції України, які могли б наблизити справедливий мир. Під час перемовин вдалося домовитися лише про обмін тілами полеглих захисників і полоненими, але не про припинення вогню.
- 16 червня під час чергового обміну РФ повернула Україні 1245 тіл загиблих. Тоді ж стало відомо, що Росія разом із полеглими українськими захисниками передала Україні тіла окупантів.
- 18 червня глава МВС Ігор Клименко підтвердив, що Україна отримала понад 6 тис. тіл, однак серед них є й тіла окупантів. Для ідентифікації тіл, отриманих під час репатріацій, знадобиться до 14 місяців. Після цього Україна віддасть Росії тіла окупантів для поховання.
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