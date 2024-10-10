РФ регулярно використовує хімічну зброю проти України, - постпред при ОЗХЗ

Про це повідомляє постійний представник України при ОЗХЗ Олександр Карасевич, передає Укрінформ.

"РФ продовжує грубо порушувати норми міжнародного права, зокрема Конвенцію про заборону хімічної зброї, і регулярно використовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами та засобами боротьби з масовими заворушеннями, як засіб ведення війни проти України, порушуючи ст. 1 Конвенції про заборону хімічної зброї", - заявив Карасевич.

Він закликав міжнародне співтовариство рішуче засудити ці незаконні дії та виступити в один голос проти обрання Росії до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2025-2027 роки.

За його словами, поки РФ веде агресивну війну проти України, використовуючи хімікати як зброю, російські дипломати не мають морального права обіймати будь-які посади в ОЗХЗ, включно з керівними органами.