РФ регулярно використовує хімічну зброю проти України, - постпред при ОЗХЗ
Російську окупанти продовжують порушувати норми міжнародного права, зокрема регулярно використовують боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами
Про це повідомляє постійний представник України при ОЗХЗ Олександр Карасевич, передає Укрінформ.
"РФ продовжує грубо порушувати норми міжнародного права, зокрема Конвенцію про заборону хімічної зброї, і регулярно використовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами та засобами боротьби з масовими заворушеннями, як засіб ведення війни проти України, порушуючи ст. 1 Конвенції про заборону хімічної зброї", - заявив Карасевич.
Він закликав міжнародне співтовариство рішуче засудити ці незаконні дії та виступити в один голос проти обрання Росії до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2025-2027 роки.
За його словами, поки РФ веде агресивну війну проти України, використовуючи хімікати як зброю, російські дипломати не мають морального права обіймати будь-які посади в ОЗХЗ, включно з керівними органами.
- Російські окупанти протягом вересня цього року скинули 250 боєприпасів з небезпечними хімічними речовинами на позиції українських захисників.
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