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РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 56 артсистем і 57 БПЛА

Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
07:24
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1140 військових. Сили оборони ліквідували 56 артилерійських систем і 57 дронів ворога

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 628 930 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8642 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 938 (+13) од,
  • артилерійських систем – 17 936 (+56) од,
  • РСЗВ – 1182 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 943 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 990 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 388 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3059 (+6) од.

Дані уточнюються.

Теги:
Росія
російська армія
Військові новини
втрати окупантів
Вбиті росіяни
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