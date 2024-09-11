Гарріс хоче провести ще один раунд дебатів з Трампом, - WP
РФ за добу війни в Україні втратила 1140 військових, 56 артсистем і 57 БПЛА
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1140 військових. Сили оборони ліквідували 56 артилерійських систем і 57 дронів ворога
Зміст
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 628 930 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8642 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 938 (+13) од,
- артилерійських систем – 17 936 (+56) од,
- РСЗВ – 1182 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 943 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 990 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 388 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 3059 (+6) од.
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+16°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе
2024, середа
11 вересня
07:54
У Маріуполі вночі лунали вибухи: у мерії заявили про влучання дронів по місцях базування окупантів
06:53
"Путін би вже сидів у Києві": Гарріс заявила, що Трамп "здасть Україну" впродовж доби після своєї перемоги на виборах
06:35
Путін вимагає, аби під час візиту до Туреччини його літак супроводжували російські винищувачі, - ЗМІ
03:26
"ЗСУ використали більшість ATACMS від США": конгресмени закликали Байдена дозволити Україні удари вглиб Росії
03:11
Оновлено
Росіяни атакують Україну балістикою та БПЛА в ніч на 11 вересня: на Київщині працювала ППО
01:05
Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження заводу з виробництва зброї "Хезболли" на півдні Лівану
00:51
Кислиця заявив, що сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців"
00:34
"Зараз це вирішуємо": Байден відповів, чи знімуть США обмеження на удари України далекобійною зброєю по РФ
2024, вiвторок
10 вересня
23:29
Чим довше ЗСУ утримують території на Курщині, тим слабшим стає Путін, - міністр оборони Великої Британії
22:46
Оновлено
Від початку доби відбулося 112 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках
21:47
Ексклюзив
Російські генерали пообіцяли Путіну, що до 1 жовтня розберуться з Курською областю, - військовий експерт Самусь спрогнозував дії РФ
20:18
Аналітика
Україна вдруге за вересень провела масштабну атаку по об'єктах РФ. Колонка Сергія Згурця
20:14
"Рішучість має стати значно далекобійнішою": Зеленський заявив, що Україна наближає кроки партнерів для допомоги
19:35
Ексклюзив
Є дві причини, через які Україні дозволять бити по території РФ західною зброєю, - дипломат Безсмертний