РФ запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 30 грудня
Російська окупаційна армія вдень 30 грудня запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 16:24 військові попередили Чернігівську область про загрозу ударних БПЛА. Дрони перебували у північній частині Чернігівщини, курс південно-східний.
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