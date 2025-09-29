РФ запустила дрони по Україні: у Києві спрацювала ППО
Російська армія ввечері 29 вересня запустила ударні БПЛА по Україні. У Києві спрацювала ППО
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
КМВА поінформувала о 18:49, що в столиці працює ППО над ліквідацією загрози з боку РФ.
Рух дронів станом на 18:05:
- в західній частині Харківщини, курсом на Полтавщину.
- на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
- в Ніжинському районі Чернігівщини, курс південно-західний.
- в північній частині Чернігівщини, курс західний.
О 18:30 стало відомо про дрон, який рухався у напрямку Чернігова з півночі. Через 15 хвилин БПЛА помітили з Чернігівщини на Київщині, курсом на столицю.
О 18:46 безпілотник зафіксували на сході Харківщини західним курсом.
Новина оновлюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.62
- EUR Купівля 48.15Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе