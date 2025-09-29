РФ запустила дрони по Україні: у Києві спрацювала ППО

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

КМВА поінформувала о 18:49, що в столиці працює ППО над ліквідацією загрози з боку РФ.

Рух дронів станом на 18:05:

в західній частині Харківщини, курсом на Полтавщину.

на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.

в Ніжинському районі Чернігівщини, курс південно-західний.

в північній частині Чернігівщини, курс західний.

О 18:30 стало відомо про дрон, який рухався у напрямку Чернігова з півночі. Через 15 хвилин БПЛА помітили з Чернігівщини на Київщині, курсом на столицю.

О 18:46 безпілотник зафіксували на сході Харківщини західним курсом.

Новина оновлюватиметься...