РФ запустила по території України безпілотники: ситуація вночі 24 липня
Російська терористична армія ввечері 23 липня запустила на територію України ударні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
О 22:53 загроза уданих безпілотників існувала для Чернігівщини: дрони фіксували в північно-східній частині області, курс південно-західний.
Станом на 23:54 БПЛА перебували:
- в східній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний;
- в акваторії Чорного моря, курс західний/північно-західний.
Станом на 00:14 дрони спостерігали:
- на межі Миколаївщини та Одещини, курс північний;
- в акваторії Чорного моря, курсом на Білгород-Дністровський район;
- на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.
Близько першої ночі безпілотники фіксували:
- в північній частині Сумщини, курс південно-західний;
- в західній частині Харківщини, курс східний;
- декілька груп в акваторії Чорного моря, постійно змінюють курс;
- в західній частині Одещини, курс південний.
О 016:16 дрони летіли в напрямку Одеси зі східного та західного напрямків.
Вибухи в Одесі
О 01:20 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибухи в місті.
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