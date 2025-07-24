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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ запустила по території України безпілотники: ситуація вночі 24 липня
Оновлено

РФ запустила по території України безпілотники: ситуація вночі 24 липня

Ольга Бабишена
24 липня, 2025 четвер
01:23
Війна з Росією шахед

Російська терористична армія ввечері 23 липня запустила на територію України ударні безпілотники

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Про це інформують Повітряні сили. 

О 22:53 загроза уданих безпілотників існувала для Чернігівщини: дрони фіксували в північно-східній частині області, курс південно-західний.

Станом на 23:54 БПЛА перебували

  • в східній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний; 
  • в акваторії Чорного моря, курс західний/північно-західний.

Станом на 00:14 дрони спостерігали

  • на межі Миколаївщини та Одещини, курс північний; 
  • в акваторії Чорного моря, курсом на Білгород-Дністровський район; 
  • на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південний.

Близько першої ночі безпілотники фіксували

  • в північній частині Сумщини, курс південно-західний;
  • в західній частині Харківщини, курс східний;
  • декілька груп в акваторії Чорного моря, постійно змінюють курс; 
  • в західній частині Одещини, курс південний.

О 016:16 дрони летіли в напрямку Одеси зі східного та західного напрямків. 

Вибухи в Одесі

О 01:20 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про вибухи в місті. 

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Теги:
Новини
Україна
російська армія
безпілотник
повітряна тривога
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