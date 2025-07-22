РФ запустила по Україні "шахеди": ситуація вночі 22 липня
Ввечері 21 липня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
О 23:00 оголошено загрозу застосування ударних БПЛА по Херсонській області.
О 23:06 аналогічну загрозу зафіксовано в Запорізькій області.
О 23:10 повідомлено про загрозу ударних БПЛА з південного напрямку для Дніпропетровської області.
О 23:12 зафіксовано рух БПЛА курсом на Нікополь. Підтверджено присутність ворожих ударних БПЛА над Нікополем — мешканців закликано залишатися в укриттях.
О 23:24 оголошено загрозу ударних БПЛА для Синельниківського району Дніпропетровської області.
О 23:31 загроза поширюється на Донецьку, Харківську області та на Дніпровщину — зокрема Павлоградський, Дніпровський, Кам’янський і Криворізький райони.
О 23:41 зафіксовано рух БПЛА на сході Дніпропетровської області курсом на Павлоград. Також загроза для Самарівського району.
О 23:48 загроза застосування дронів існувала для Самарівського району Дніпровщини. Згодом БПЛА з півдня загрожували Полтавщині.
О 00:24 дрони фіксували на межі Дніпровщини та Полтавщини, курс Харківщина.
О 00:37 БПЛА перебували на Дніпровщині, курс південно-східний/південний.
О 01:32 безпілотники спостерігали на сході Дніпровщини, курс північно-західний.
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