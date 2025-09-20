РФ запустила по Україні ударні безпілотники вдень 20 вересня: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру
У суботу, 20 вересня, російська армія запустила по території України дрони. В Чернігові унаслідок падіння двох БПЛА ворога пошкоджено транспортну інфраструктуру
Чернігів
За інформацією начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, у місті зафіксовано падіння двох ворожих безпілотників.
Згодом він уточнив, що внаслідок падіння дронів пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Постраждалих немає.
Рух дронів
О 14:25 повідомлено про загрозу застосування ворожих БПЛА для Сумської та Одеської областей. Можлива робота сил ППО, жителів закликали перебувати в укриттях.
О 15:03 зафіксовано ворожі БПЛА: на півночі Чернігівщини — курс південно-західний; на південному заході Сумщини — курс на Полтавщину; а також на північному сході Полтавської області — рух у південно-західному напрямку.
О 15:06 підтверджено активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
За кілька хвилин було зафіксовано БПЛА на південному сході Харківщини, курс західний. Водночас дрони з Донеччини на південний схід Харківщини, курс західний.
Оновлення щодо руху дронів станом на 15:26:
- БПЛА у напрямку Кременчука з північного сходу;
- БПЛА у напрямку Миргороду з північного сходу.
О 15:32 ворожий безпілотник зафіксували в Бориспільському районі, курс південно-східний.
Оновлення щодо руху дронів станом на 16:09:
- групи БПЛА у центральній частині Чернігівщини, курс південний;
- БПЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Полтавщина);
- північний схід Полтавщини, курс південно-західний;
- БПЛА на північному заході Дніпровщини, курсом на Кам'янське, БпЛА на північному сході, курсом на Павлоград;
- схід та південний схід Харківщини, групи БпЛА курсують переважно південно-західним курсом у напрямку Дніпровщини;
- БПЛА на півдні Полтавщини, вектором руху на Кривий Ріг.
О 16:21 БПЛА помітили на півдні Миколаївщини, курс північний.
Оновлення щодо руху ворожих БПЛА станом на 17:19:
- північний захід та південний схід Чернігівщини - БпЛА курсом на південь;
- схід та південний схід Сумщини - групи БпЛА, курс південно-західний;
- БПЛА північніше Полтави, вектором руху на місто;
- БПЛА на півночі та центрі Харківщини, курс південний;
- БПЛА на Дніпропетровщині розтягнулися з півночі до центру між Дніпром та Павлоградом, вектор руху Запоріжжя;
- декілька БпЛА на півночі Дніпропетровщини тримають курс на Павлоград;
- БПЛА на північному заході Запоріжжя та на північному сході Херсонщини тримають курс на південь.
"Загроза застосування ворожих БпЛА для Одеської області (Чорноморський р-н.). Залучено засоби для збиття", - попередили в ПС о 17:36.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.21Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе