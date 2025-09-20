Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією РФ запустила по Україні ударні безпілотники вдень 20 вересня: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру
Оновлено

РФ запустила по Україні ударні безпілотники вдень 20 вересня: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру

Ксенія Золотова Марія Науменко
20 вересня, 2025 субота
17:37
Війна з Росією атака дронами, шахед, герань

У суботу, 20 вересня, російська армія запустила по території України дрони. В Чернігові унаслідок падіння двох БПЛА ворога пошкоджено транспортну інфраструктуру

Зміст

Чернігів 

За інформацією начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського,  у місті зафіксовано падіння двох ворожих безпілотників.

Згодом він уточнив, що внаслідок падіння дронів пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Постраждалих немає. 

Рух дронів

О 14:25 повідомлено про загрозу застосування ворожих БПЛА для Сумської та Одеської областей. Можлива робота сил ППО, жителів закликали перебувати в укриттях.

О 15:03 зафіксовано ворожі БПЛА: на півночі Чернігівщини — курс південно-західний; на південному заході Сумщини — курс на Полтавщину; а також на північному сході Полтавської області — рух у південно-західному напрямку.

О 15:06 підтверджено активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

За кілька хвилин було зафіксовано БПЛА на південному сході Харківщини, курс західний. Водночас дрони з Донеччини на південний схід Харківщини, курс західний.

Оновлення щодо руху дронів станом на 15:26: 

  • БПЛА у напрямку Кременчука з північного сходу;
  • БПЛА  у напрямку Миргороду з північного сходу.

О 15:32 ворожий безпілотник зафіксували в Бориспільському районі, курс південно-східний.

Оновлення щодо руху дронів станом на 16:09: 

  • групи БПЛА у центральній частині Чернігівщини, курс південний;
  • БПЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Полтавщина);
  • північний схід  Полтавщини, курс південно-західний;
  • БПЛА на північному заході Дніпровщини, курсом на Кам'янське, БпЛА на північному сході, курсом на Павлоград;
  • схід та південний схід Харківщини, групи БпЛА курсують переважно південно-західним курсом у напрямку Дніпровщини;
  • БПЛА на півдні Полтавщини, вектором руху на Кривий Ріг.

О 16:21  БПЛА помітили на півдні Миколаївщини, курс північний.

 Оновлення щодо руху ворожих БПЛА станом на 17:19:

  • північний захід та південний схід Чернігівщини - БпЛА курсом на південь;
  • схід та південний схід Сумщини - групи БпЛА, курс південно-західний;
  • БПЛА північніше Полтави, вектором руху на місто;
  • БПЛА на півночі та центрі Харківщини, курс південний;
  • БПЛА на Дніпропетровщині розтягнулися з півночі до центру між Дніпром та Павлоградом, вектор руху Запоріжжя;
  • декілька БпЛА на півночі Дніпропетровщини тримають курс на Павлоград;
  • БПЛА на північному заході Запоріжжя та на північному сході Херсонщини тримають курс на південь.

"Загроза застосування ворожих БпЛА для Одеської області (Чорноморський р-н.). Залучено засоби для збиття", - попередили в ПС о 17:36.

Новина доповнюватиметься...


 

