РФ запустила по Україні ударні безпілотники вдень 20 вересня: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру

Чернігів

За інформацією начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, у місті зафіксовано падіння двох ворожих безпілотників.

Згодом він уточнив, що внаслідок падіння дронів пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Постраждалих немає.

Рух дронів

О 14:25 повідомлено про загрозу застосування ворожих БПЛА для Сумської та Одеської областей. Можлива робота сил ППО, жителів закликали перебувати в укриттях.

О 15:03 зафіксовано ворожі БПЛА: на півночі Чернігівщини — курс південно-західний; на південному заході Сумщини — курс на Полтавщину; а також на північному сході Полтавської області — рух у південно-західному напрямку.

О 15:06 підтверджено активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

За кілька хвилин було зафіксовано БПЛА на південному сході Харківщини, курс західний. Водночас дрони з Донеччини на південний схід Харківщини, курс західний.

Оновлення щодо руху дронів станом на 15:26:

БПЛА у напрямку Кременчука з північного сходу;

БПЛА у напрямку Миргороду з північного сходу.

О 15:32 ворожий безпілотник зафіксували в Бориспільському районі, курс південно-східний.

Оновлення щодо руху дронів станом на 16:09:

групи БПЛА у центральній частині Чернігівщини, курс південний;

БПЛА на південному заході Сумщини, курс південно-західний (Полтавщина);

північний схід Полтавщини, курс південно-західний;

БПЛА на північному заході Дніпровщини, курсом на Кам'янське, БпЛА на північному сході, курсом на Павлоград;

схід та південний схід Харківщини, групи БпЛА курсують переважно південно-західним курсом у напрямку Дніпровщини;

БПЛА на півдні Полтавщини, вектором руху на Кривий Ріг.

О 16:21 БПЛА помітили на півдні Миколаївщини, курс північний.

Оновлення щодо руху ворожих БПЛА станом на 17:19:

північний захід та південний схід Чернігівщини - БпЛА курсом на південь;

схід та південний схід Сумщини - групи БпЛА, курс південно-західний;

БПЛА північніше Полтави, вектором руху на місто;

БПЛА на півночі та центрі Харківщини, курс південний;

БПЛА на Дніпропетровщині розтягнулися з півночі до центру між Дніпром та Павлоградом, вектор руху Запоріжжя;

декілька БпЛА на півночі Дніпропетровщини тримають курс на Павлоград;

БПЛА на північному заході Запоріжжя та на північному сході Херсонщини тримають курс на південь.

"Загроза застосування ворожих БпЛА для Одеської області (Чорноморський р-н.). Залучено засоби для збиття", - попередили в ПС о 17:36.

Новина доповнюватиметься...



