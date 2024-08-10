РФ заявила про збиття 32 БПЛА: дрони намагалися атакувати підприємство в Ярославській області

Про це повідомляє міноборони РФ.

Зазначається, що російська ППО перехопила та знищила 32 БПЛА літакового типу: 26 - над Курською областю та 6 над Ярославською областю.

Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв заявив, що дрони намагалися атакувати одне з підприємств регіону. На місці їх падіння руйнувань та постраждалих немає.

"У зоні виявлення працюють екстрені служби. На території регіону можуть залишатися фрагменти безпілотників, які є важливими для слідства", - додав він.