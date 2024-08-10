РФ заявила про збиття 32 БПЛА: дрони намагалися атакувати підприємство в Ярославській області
Російське міністерство оборони заявило про ліквідацію 32 безпілотників у 2 регіонах. У Ярославській області скаржаться на спроби БПЛА атакувати підприємство
Про це повідомляє міноборони РФ.
Зазначається, що російська ППО перехопила та знищила 32 БПЛА літакового типу: 26 - над Курською областю та 6 над Ярославською областю.
Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв заявив, що дрони намагалися атакувати одне з підприємств регіону. На місці їх падіння руйнувань та постраждалих немає.
"У зоні виявлення працюють екстрені служби. На території регіону можуть залишатися фрагменти безпілотників, які є важливими для слідства", - додав він.
- Ввечері пʼятниці, 9 серпня, стало відомо про проблеми з електроенергією у низці населених пунктів Курської області.
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