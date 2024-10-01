РФ зранку вдарила по магазинах у центрі Херсона: 7 загиблих, 6 постраждалих
Уранці вівторка, 1 жовтня, російський ворог завдав удару по магазинах у центральній частині Херсона. Унаслідок дій терористів загинули 7 людей, 6 постраждалих
Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Зранку окупанти вдарили по центральній частині Херсона. На жаль, є загиблі і поранені. Детальніша інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Уже пізніше Прокудін уточнив, що російська окупаційна армія вдарила по торгівельних точках у центрі міста, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію.
Станом на 10 ранку відомо про щонайменше вісьмох жертв. Попередньо, пʼятеро людей загинули, ще троє - поранені.
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Херсонська обласна прокуратура повідомила, що кількість загиблих через ворожий удар збільшилася до 7.
За даними правоохоронців, росіяни близько 9 ранку, ймовірно, зі ствольної артилерії вдарили по місцевому ринку і зупинку громадського транспорту.
Водночас Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про 6 загиблих і одну постраждалу жінку.
"Росіяни атакували місто близько 9 ранку, коли вся наша країна схилила голови в жалобі та хвилиною мовчання вшановувала памʼять загиблих захисників і захисниць. Це черговий доказ підлості та ницості нашого ворога", - додали у Міністерстві.
Фото: МВС
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що станом на 10:40 кількість постраждалих внаслідок атаки РФ збільшилася до 6.
- Увечері понеділка, 30 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також були зафіксовані пуски КАБ.
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