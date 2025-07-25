Росії не вдається просуватися на фронті, але на всіх напрямках зберігається тиск, - Зеленський

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, що відбулась 24 липня, передає Суспільне.

"Для них умовний успіх – це Дніпропетровська область. Тому що з цього можна зробити інформаційні перемоги. Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять на поле. Все одно, зайшли вони туди чи ні: там живого місця немає, там ніхто не стоїть. Військові на відтяжці стоять і знищують все що можна. Я вважаю, що Суми залишаються їхнім інтересом, Покровський напрямок залишається, Дніпропетровська область – дуже хочуть", - зазначив глава держави.

Водночас, за його словами, українським військовим вдалося покращити ситуацію на Сумщині за останній місяць.