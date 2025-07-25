Росії не вдається просуватися на фронті, але на всіх напрямках зберігається тиск, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Росії не вдається просуватись на фронті, однак на всіх напрямках зберігається тиск. Проникнення диверсійних груп у Покровськ та спроби зайти на Дніпровщину він називає медійними перемогами для російської армії
Про це він сказав на зустрічі з журналістами, що відбулась 24 липня, передає Суспільне.
"Для них умовний успіх – це Дніпропетровська область. Тому що з цього можна зробити інформаційні перемоги. Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять на поле. Все одно, зайшли вони туди чи ні: там живого місця немає, там ніхто не стоїть. Військові на відтяжці стоять і знищують все що можна. Я вважаю, що Суми залишаються їхнім інтересом, Покровський напрямок залишається, Дніпропетровська область – дуже хочуть", - зазначив глава держави.
Водночас, за його словами, українським військовим вдалося покращити ситуацію на Сумщині за останній місяць.
- Протягом доби 24 липня на російсько-українському фронті зафіксували 174 бойових зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмів ворога.
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