Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 14 вересня

Інформація про "шахеди" над Україною зʼявилась близько 22:00. Росіяни запустили БПЛА з південного напрямку.

З Миколаївщини різні групи ударних безпілотників рухались у напрямку Херсонщини, Кіровоградщини, а згодом Черкаської, Вінницької та Хмельницької областей.

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