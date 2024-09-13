Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 14 вересня
Ввечері четверга, 13 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Інформація про "шахеди" над Україною зʼявилась близько 22:00. Росіяни запустили БПЛА з південного напрямку.
З Миколаївщини різні групи ударних безпілотників рухались у напрямку Херсонщини, Кіровоградщини, а згодом Черкаської, Вінницької та Хмельницької областей.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.26Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе