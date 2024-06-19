Росія буде платити за оборону України, - посол Великої Британії про використання заморожених активів

Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

За словами дипломата, російська війна в Україні, яка фактично розпочалася ще 10 років тому, може тривати ще досить довго.

"Але я думаю, що Путін має тільки один шанс – це втомленість партнерів України. І через ці три міжнародні події ми продемонстрували: ми не втомлені, ми разом з Україною. Зараз і назавжди", - підкреслив Мартін Гарріс.

Посол наголосив, що свідченням такої солідарності й партнерства є три ключові факти.

Перший з них – це укладання країнами - членами Групи Семи, а також низкою інших держав, безпекових угод з Україною, розрахованих на 10 років.

"Другий – це рішення щодо використання російських активів. Це тільки перший крок, за яким ще має бути конфіскація всіх активів. Але цей перший крок є прагматичним і дуже корисним. Через використання прибутків на такі активи ми можемо мати позики для України на 50 млрд доларів. Тобто зараз Росія платить за оборону України", - підкреслив дипломат.

Третім свідченням солідарності міжнародних партнерів з Україною Мартін Гарріс назвав нові санкції щодо російських компаній, зокрема бізнесу, який співпрацює з російським ВПК: "Це вже відчуває російська економіка, і "буде ще складніше".

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки