Росія може виробляти до 2700 "шахедів" на місяць, - ГУР

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

За словами Юсова, росіяни наростили виробництво безпілотників "Герань-2", які є аналогом іранського Shahed-136.

"Це Shahed звичайний...виробництво цієї модифікації з бойовою частиною сьогодні може дійти до 2700 на місяць. Плюс окремо значна кількість обманок, без бойової частини", - зазначив представник ГУР.

Він додав, що сотні таких ударних дронів у комбінації з ракетами під час масованих ударів по Україні є серйозним викликом для українських сил ППО і протиракетної оборони.

"І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати нам захищати українське небо", - відмітив Юсов.