Росія може виробляти до 2700 "шахедів" на місяць, - ГУР
Наразі Росія може виробляти близько 2700 ударних дронів типу "Shahed" щомісяця
Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.
За словами Юсова, росіяни наростили виробництво безпілотників "Герань-2", які є аналогом іранського Shahed-136.
"Це Shahed звичайний...виробництво цієї модифікації з бойовою частиною сьогодні може дійти до 2700 на місяць. Плюс окремо значна кількість обманок, без бойової частини", - зазначив представник ГУР.
Він додав, що сотні таких ударних дронів у комбінації з ракетами під час масованих ударів по Україні є серйозним викликом для українських сил ППО і протиракетної оборони.
"І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати нам захищати українське небо", - відмітив Юсов.
- Наприкінці червня повідомлялося, що Росія щомісяця виробляє майже 200 ракет і до 170 дронів щодня.
