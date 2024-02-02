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Війна з Росією: хроніка
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Росія наступає на 8-ми напрямках фронту, українські війська відбили 44 атаки

2 лютого, 2024 п'ятниця
19:48
Війна з Росією ЗСУ

Станом на п'ятницю, 2 лютого, відомо, що російські терористи наступають на 8-ми напрямках, українські війська відбили 44 атаки

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 лютого.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень.

"Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з РСЗВ позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті, обстріли території України

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Вільхуватки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Сеньківка, Прогрес, Зоря, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Іскрисківщина, Володимирівка, Грабовське, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку наші захисники відбили 3 атаки в районі Тернів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Загарбники обстріляли з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безрезультатно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 19 атак біля Авдіївки та ще 10 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новокалинове, Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 6 разів безрезультатно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка. 
  • На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької  області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 6 безрезультатних спроб штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Берислав, Інгулець Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Херсон та Республіканець Херсонської області. 

Удари ЗСУ по росіянах

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки РФ. 

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 складах боєприпасів. 

Теги:
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