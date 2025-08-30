Росія продовжуватиме терористичну війну з українством в Україні навіть після завершення бойових дій, - Портников
Російська Федерація ніколи не відмовиться від ідеї знищення держави України та української ідентичності
Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.
"Перше, що ми маємо зараз усвідомлювати це те, що зараз ми живемо у період тотальної боротьби Росії проти українства як такого. Ось ці вбивства Андрія Парубія й Ірини Фаріон є частиною реальної боротьби з українством. Кожен громадянин України має зрозуміти просту річ - у Росії є ідея знищення української ідентичності на території, яку РФ вважає російською. І будь-хто, хто виступає за укріплення цієї ідентичності, є смертельним ворогом не тільки російської влади, а й російського народу, який реально вважає себе господарем на цих землях. Якщо навіть уявити, що у майбутньому виникнуть обʼєктивні умови для призупинення чи припинення гарячої фази російської-української, хоча поки що говорити про це нереалістично, терористична боротьба Росії з українством в Україні буде продовжуватись. Саме тому, кожен хто планує жити в Україні має розуміти, що він мешканець фортеці з усіма ризиками життя, які виникають і для відомого політика, і для звичайної людини. Це українська реальність 21-го сторіччя", - пояснив Портников.
Журналіст наголосив, що Росія ніколи не відмовиться від захоплення всієї території України, щоб знищити українську державність.
"Якщо Україні вдасться відбитись від Росії з точки зору збереження своєї державності, то терористичні атаки на Україну будуть продовжуватись. Ми зараз часто говоримо, що Україна вже перемогла і що Росія не зможе захопити всю українську територію. Повірте, це питання для росіян далеко не закрите. Це їхня мета і вони від неї не відмовляться", - додав він.
- У Львові 30 серпня застрелили колишнього голову Верховної Ради 8 скликання Андрія Парубія. Потерпілий помер до приїзду медиків
- Біла Церква
