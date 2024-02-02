Росія вдарила авіабомбами по заповіднику "Хортиця" на Херсонщині: постраждала пам'ятка культури Кам'янська Січ

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Відео обстрілу Кам’янської Січі з’явилося в російських телеграм-каналах. Під час удару на культурному об’єкті прогриміли три потужних вибухів.

Перший стався безпосередньо на місці розташування колишньої Кам’янської Січі, де працівники заповідника "Хортиця" багато років проводять дослідницькі роботи.

Другий прильот стався на території сучасного туристичного об’єкта, у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко та в’їзних воріт Січі. У цьому місці також розташовані грот та залишки колишнього маєтку поміщика Агаркова.

Співробітники Національного заповідника "Хортиця" розпочали документування наслідків атаки на унікальну пам’ятку козацької доби.

Фото: mcip.gov.ua

Кам'янська Січ: довідка

Культурний об’єкт розташований у Національному заповіднику "Хортиця" в Херсонській області. Містить могилу кошового отамана Костя Гордієнко та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII ст.

Кам’янська Січ - один з останніх адміністративних і військових центрів Війська Запорозького Низового за часів його перебування під протекцією Кримського ханства у першій третині 18 століття.

Фото: mcip.gov.ua