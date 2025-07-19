Росія запустила дрони по Україні: ситуація ввечері 19 липня
У суботу, 19 липня, ввечері російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:30 Харківську область попередили про загрозу застосування ворожих ударних дронів.
О 20:03 небезпека застосування ударних безпілотників поширилась на Дніпропетровську область.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров о 21:26 повідомив про загрозу застосування ударних БПЛА у Запорізькій області.
О 21:31 безпілотники зафіксували на півдні Дніпровщини курсом на північно-західний напрямок.
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