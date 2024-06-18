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Росія запустила "шахеди" з півдня. Ситуація ввечері 18 червня

18 червня, 2024 вiвторок
22:36
Війна з Росією шахед

Ввечері вівторка, 18 червня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України

Зміст

Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили.

О 22:00 стало відомо, що ударні БПЛА рухаються з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Далі "шахеди" зафіксували на Херсонщині, летять у західному напрямку.

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Теги:
Україна
Росія
Херсонщина
окуповані території
безпілотник
Запорізька область
Військові новини
ракетний удар
сирени
повітряна тривога
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