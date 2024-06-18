Росія запустила "шахеди" з півдня. Ситуація ввечері 18 червня
Ввечері вівторка, 18 червня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про пуск "шахедів" повідомили Повітряні сили.
О 22:00 стало відомо, що ударні БПЛА рухаються з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Далі "шахеди" зафіксували на Херсонщині, летять у західному напрямку.
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