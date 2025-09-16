Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 16 вересня
У вівторок ввечері, 16 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 17:47 ворожі дрони зафіксували на Сумщині курсом на Чернігівщину.
О 17:59 ударні безпілотники помітили на Полтавщині в напрямку Миргорода.
ПС о 18:17 повідомили про БПЛА на Чернігівщині, що рухались повз Батурин курсом на Борзну.
О 18:50 декілька груп дронів прямували повз Дергачі на Харківщині у напрямку Харкова.
Станом на 19:52 безпілотники фіксували:
- Чернігівщина: група у напрямку Ніжина.
- Полтавщина: через Диканьку.
- Харківщина: повз Слатине.
О 20:57 нові групи ударних дронів рухались на/повз Харків.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе