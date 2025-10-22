Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 22 жовтня
У середу ввечері, 22 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 18:32 БПЛА зафіксували на Дніпровщині (Синельниківський район), курс на Донеччину.
О 19:09 дрон рухався на Харківщині (Ізюмський район), курс південно-західний.
ПС о 19:22 повідомили про безпілотник на Харківщині (Лозівський район), курс західний.
Згодом БПЛА помітили в центрі Чернігівщини, курс південно-східний.
О 19:33 дрон з Харківщини курсував в напрямку Дніпровщини (Павлоградський, Самарівський райони).
Новина доповнюватиметься...
