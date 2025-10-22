Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 22 жовтня

Марія Музиченко
22 жовтня, 2025 середа
19:45
Війна з Росією БПЛА

У середу ввечері, 22 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 18:32 БПЛА зафіксували на Дніпровщині (Синельниківський район), курс на Донеччину.

О 19:09 дрон рухався на Харківщині (Ізюмський район), курс південно-західний.

ПС о 19:22 повідомили про безпілотник на Харківщині (Лозівський район), курс західний.

Згодом  БПЛА помітили в центрі Чернігівщини, курс південно-східний.

О 19:33 дрон з Харківщини курсував в напрямку Дніпровщини (Павлоградський, Самарівський райони).

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
російська армія
безпілотник
повітряна тривога
