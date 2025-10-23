Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 23 жовтня
У четвер ввечері, 23 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 18:08 БПЛА зафіксували на північ від Харкова, курсом на схід.
ПС о 18:18 поінформували, що основна частина дронів рухається на півночі Дніпровщини (н.п Юріївка) та півдні Харківщини (н.п. Лиманівка-Лозова).
О 18:30 безпілотник курсував на Павлоград з півночі.
Згодом БПЛА прямували в напрямку Харкова з півдня.
Станом на 18:43 дрони фіксували:
- На півдні та в центрі Харківщини, основний напрямок руху на захід.
- На Полтавщині, на півночі від н.п. Козельщина в західному напрямку.
- У північно-східній частині Чернігівщини на північно-західний напрямок.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.65 Купівля 41.65Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе