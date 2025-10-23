Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 23 жовтня

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 18:08 БПЛА зафіксували на північ від Харкова, курсом на схід.

ПС о 18:18 поінформували, що основна частина дронів рухається на півночі Дніпровщини (н.п Юріївка) та півдні Харківщини (н.п. Лиманівка-Лозова).

О 18:30 безпілотник курсував на Павлоград з півночі.

Згодом БПЛА прямували в напрямку Харкова з півдня.

Станом на 18:43 дрони фіксували:

На півдні та в центрі Харківщини, основний напрямок руху на захід.

На Полтавщині, на півночі від н.п. Козельщина в західному напрямку.

У північно-східній частині Чернігівщини на північно-західний напрямок.

Новина доповнюватиметься...