Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 25 жовтня
У суботу ввечері, 25 жовтня, російська окупаційна армія запустила удані безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 20:09 група ударних безпілотників рухалась на Донеччині, курсом на Дніпровщину.
О 21:05 групу дронів зафіксували на півночі Чернігівщини, курсом на захід.
ПС о 21:21 попередили про БПЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.
Новина доповнюватиметься...
