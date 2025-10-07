Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 7 жовтня

Про рух дронів повідомляють Повітряні сили.

О 18:40 декілька груп ворожих безпілотників зафіксували на сході Харківщини, курс - західний. О 18:56 ударний дрон рухався з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).

О 19:07 Повітряні сили попередили Бориспіль про БПЛА зі сходу у напрямку міста. Через декілька хвилин дрон зафіксували у напрямку Українки.

Станом на 19:37 дрони фіксуються на Харківщині (рухаються на Полтавщину) і на півночі Чернігівщини (курсом на схід).

Новина доповнюватиметься...