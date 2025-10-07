Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 7 жовтня
У вівторок ввечері, 7 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про рух дронів повідомляють Повітряні сили.
О 18:40 декілька груп ворожих безпілотників зафіксували на сході Харківщини, курс - західний. О 18:56 ударний дрон рухався з Чернігівщини на Київщину (Броварський район).
О 19:07 Повітряні сили попередили Бориспіль про БПЛА зі сходу у напрямку міста. Через декілька хвилин дрон зафіксували у напрямку Українки.
Станом на 19:37 дрони фіксуються на Харківщині (рухаються на Полтавщину) і на півночі Чернігівщини (курсом на схід).
Новина доповнюватиметься...
- Біла Церква
