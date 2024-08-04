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Росіяни 70 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на 10 напрямках фронту, найактивніше - на Покровському

Марина Клюєва
4 серпня, 2024 неділя
18:42
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ, військові

Від початку доби 4 серпня на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Росіяни атакують на десяти напрямках, найактивніше - на Покровському

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Про це йдеться у зведенні Генштабу за 4 серпня станом на 16:00.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 70. Окупанти продовжують задіювати авіацію для ударів з повітряного простору РФ. Наступальні дії найбільш активно здійснюють на Покровському напрямку.

Російські терористи не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під мінометними та артилерійськими обстрілами сьогодні були райони населених пунктів Сопич, Бачівськ, Чуйківка та Прогрес.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося сім бойових зіткнень. Наші війська стали на заваді трьом атакам росіян у районі Липців та трьом атакам - поблизу Вовчанська, Глибокого і Тихого. Відбиття ще одного штурму триває в районі Липців.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішну атаку неподалік Берестового. Ще три боєзіткнення зараз точаться у районах Кругляківки, Стельмахівки та Петропавлівки. Біля Кругляківки та Лозової окупанти скинули сім керованих авіабомб.

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував в районах Макіївки, Невського та Тернів. Отримав від українських воїнів жорстку відсіч.

На Сіверському напрямку окупанти вже зазнали невдачі при п’яти спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського, Переїзного, Спірного та Виїмки. До того ж біля останньої тривають бойові дії у двох локаціях.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили 10 атак на позиції нашого війська біля Часового Яру, Андріївки, Ступочок, Спірного та Іванівського. Сім боєзіткнень досі тривають. Ворог бив некерованими авіаракетами з озброєння армійської авіації по Григорівці.

На Торецькому напрямку противник, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, вісім разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Нью-Йорка та Залізного.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Новоолександрівки, Веселого, Свиридонівки, Желанного, Новоселівки Першої та Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 16 спроб штурму українських позицій. По територіях неподалік Олександрополя, Воздвиженки, Новогродівки та Гродівки агресор бив НАРами та КАБами - загалом здійснив 10 авіаударів.

На Курахівському напрямку сім ворожих штурмів було відбито поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку зупинено дві атаки противника в бік Роздольного та Водяного. Водночас загарбники не полишають спроб за допомоги бронетехніки прорвати нашу оборону в напрямку Костянтинівки, де на даний час триває бій. Окрім того, не завершено одне боєзіткнення біля Водяного.

На Оріхівському напрямку три атаки ворога відбили наші оборонці в районах населених пунктів Мала Токмачка, Роботине та Новоданилівка. Окупанти вдарили тридцятьма НАРами поблизу Лобкового.

На інших напрямках обстановка без особливих змін.

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Теги:
Україна
військові
російська армія
Луганщина
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