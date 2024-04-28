Росіяни атакували промисловий об'єкт у Запоріжжі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що в Запоріжжі та області сильний вибух почули о 13:37. За його даними - без постраждалих.

"Росіяни атакували один з промислових обʼєктів міста. Інформація про руйнування уточнюється. На щастя, минулося без постраждалих", - написав очільник Запорізької області.